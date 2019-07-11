https://static.news.ru/photo/a4eabd2c-a3bb-11e9-b586-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Госбюро расследований вызвало экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос. Против него возбуждено несколько уголовных дел.

Сыщики ждут бывшего главу государства 17 июля, сообщает издание «theБабель» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову. При этом она не уточнила, по какому именно делу вызывают Порошенко.

Проверка в отношении бывшего президента ведётся на основании заявлений юриста Андрея Портнова. Он был заместителем главы администрации предшественника Порошенко — Виктора Януковича.

News.ru ранее писал, что партия Порошенко удерживает первое место в антирейтинге парламента. За движение экс-президента не готовы голосовать свыше 44% граждан Украины.