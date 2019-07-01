https://static.news.ru/photo/c934d04e-9c01-11e9-867d-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента. За движение экс-лидера не готовы голосовать свыше 44% граждан республики.

Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований имени Александра Ярёменко и Центром «Социальный мониторинг».

За партию «Европейская солидарность» не проголосуют ни в коем случае 44,1% респондентов, — говорится на официальном сайте центра.

Исследование проводилось с 22 по 27 июня 2019 года во всех областях Украины, кроме «неподконтрольных Киеву территорий Донбасса». Всего опрошено две тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превысила 2,2%.

Ранее News.ru сообщал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил новому главе государства Владимиру Зеленскому свою помощь, авторитет и связи. Он пояснил, что Киев пытаются оттеснить на «обочину мировой политики» и только ему удастся предотвратить это.