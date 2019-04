В Китае свобода слова гарантирована конституцией, однако на практике госконтролю подвергаются любые источники информации, вплоть до поставляемых в страну иностранных фильмов, книг и видеоигр. По данным Индекса свободы прессы, КНР по степени независимости СМИ в 2017-м занимала 176-ю позицию из 180 стран. Симптоматично, что большинство представителей китайского общества в этом не видят большой проблемы, и во многом это связано с историческими традициями. Ещё первый император Китая Цинь Шихуанди, объединивший страну в 221 году до н.э., приказал уничтожить все книги завоёванных провинций кроме трудов по медицине, гаданию и сельскому хозяйству и запретил все философские течения кроме господствовавшего легизма, в основе доктрины которого лежало неукоснительное исполнение законов государства. За обсуждение попавших под цензуру идей полагалась смертная казнь.

За инакомыслие в современной Поднебесной, понятно, уже не казнят, но вот получить тюремный срок вполне реально. Наиболее резонансной стала история правозащитника Лю Сяобо, который в 2010 году был удостоен Нобелевской премии мира, когда содержался в заключении по обвинению в подрыве государственного строя. В 2017-м правозащитник скончался от тяжёлого заболевания, за несколько дней до смерти администрация воспитательного учреждения всё-таки позволила Лю Сяобо лечь в больницу и уйти из жизни вне стен тюремной камеры.

Но если Лю Сяобо в своих речах и письмах постоянно выдвигал политические требования вроде перехода к многопартийной системе, то другие граждане осуждены просто за критику власти. Например, в 2011 году к пяти годам был приговорён журналист Тан Жуорен. Он рассказывал читателям о коррупции в правительстве и кражах при строительстве школ, которые обрушились и погребли под своими останками детей во время землетрясения в провинции Сычуань в 2008 году.

Тана Жуорена, как и многих других осуждённых журналистов, обвинили в разглашении гостайны, но чёткого определения этого деяния в китайском законодательстве нет. Под понятие тайны могут попасть описания жизни в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где власти пытаются заставить мусульман отказаться от веры при помощи воспитательных лагерей, рассказ о человеческих судьбах во время культурной революции или положительный отзыв о Далай-ламе. Другие используемые для наказания неугодных формулировки также размыты с юридической точки зрения: угроза национальному единству, разрушение славы нации, нарушение общественного порядка и т. д.

Проблему усугубляет то, что в Китае почти нет независимой прессы, практически вся она принадлежит государству или содержится правящей Компартией Китая (КПК), а, как недавно заявил председатель КНР, «вся работа партийных СМИ должна отражать волю партии».

Сейчас надзор за содержанием информационного контента осуществляют свыше десяти государственных и партийных органов. Наиболее мощные из них — Отдел пропаганды ЦК КПК и сотрудничающее с ним Главное государственное управление по делам радио и телевидения. Для контроля за потоком сообщений в Сети правительство нанимает огромное количество людей. В 2013 году, согласно сведениям, просочившимся в западную прессу, только анализом содержимого в Интернете было занято свыше двух миллионов человек. Так называемые «системные аналитики» нанимаются как государственными, так и частными компаниями, выполняющими госзаказ. Помимо сбора информации Отдел пропаганды ЦК КПК вырабатывает специальные рекомендации для редакций СМИ, в которых даются советы, как освещать те или иные явления жизни в КНР. Например, в 2018 году под запрет попало изображение сказочного героя Винни-Пуха. Причиной этого стало то, что некоторые пользователи Сети сравнивали нарисованного медведя с Си Цзиньпином.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M