https://static.news.ru/photo/58e06e82-7769-11e9-af0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Госдепартамент США разъяснил суть второго пакета санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Они включают в себя ограничения на госдолг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве.

Также санкции налагают дополнительные экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утверждённого Министерством торговли США. Они затронут лишь материалы, связанные с оружием массового уничтожения. Об этом говорится в документе, который опубликован в Twitter ведомства от имени его официального представителя Морган Ортагус.

The U.S. today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons. pic.twitter.com/sAmaWV4PJC — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 3 августа 2019 г.

Санкции вступают в силу через 15 дней после того, как о них уведомят конгресс США, то есть 19 августа. Они рассчитаны минимум на год.

Ранее News.ru сообщал, что введение второго пакета санкций из-за дела Скрипалей прокомментировали в посольстве России в США. В заявлении дипломатов говорится, что Белый дом взял на себя «функции верховного арбитра» и забыл про презумпцию невиновности. Российские дипломаты считают, что американские власти не озабочены необходимостью «нести бремя доказывания предъявляемых обвинений».