Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Госдепартамент США разъяснил суть второго пакета санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Они включают в себя ограничения на госдолг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве.

Также санкции налагают дополнительные экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утверждённого Министерством торговли США. Они затронут лишь материалы, связанные с оружием массового уничтожения. Об этом говорится в документе, который опубликован в Twitter ведомства от имени его официального представителя Морган Ортагус.

Санкции вступают в силу через 15 дней после того, как о них уведомят конгресс США, то есть 19 августа. Они рассчитаны минимум на год.

Ранее News.ru сообщал, что введение второго пакета санкций из-за дела Скрипалей прокомментировали в посольстве России в США. В заявлении дипломатов говорится, что Белый дом взял на себя «функции верховного арбитра» и забыл про презумпцию невиновности. Российские дипломаты считают, что американские власти не озабочены необходимостью «нести бремя доказывания предъявляемых обвинений».

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