Также санкции налагают дополнительные экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утверждённого Министерством торговли США. Они затронут лишь материалы, связанные с оружием массового уничтожения. Об этом говорится в документе, который опубликован в Twitter ведомства от имени его официального представителя Морган Ортагус.

The U.S. today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons. pic.twitter.com/sAmaWV4PJC