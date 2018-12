Франция задает стиль протестам на Ближнем Востоке

Протест «жёлтых жилетов», начавшийся во Франции из-за экологического налогового сбора на бензин, медленно перекидывается на другие страны. Ближний Восток, известный своим протестным потенциалом, пытается копировать стиль французов. «Жёлтые» демонстрации замечены в Ливане и Израиле. Египет и вовсе принял превентивные меры, запретив использовать жилеты, ставшие символом сопротивления правительственным мерам. Вопреки предположениям, что французы копируют лозунги «арабской весны», похоже, что это именно европейские страны задают стиль протестам в ближневосточном регионе.

Протесты в Бейруте проходят на фоне кризиса вокруг формирования новой правительственной коалиции. Глава государства Мишель Аун ещё весной этого года поручил политику Сааду Харири возглавить кабинет министров после всеобщих выборов, прошедших 6 мая. Однако усилия Харири до сих пор не привели к положительному результату: всё дело в противоречиях между апологетами сближения с Сирией и партиями прозападной ориентации. Количество демонстрантов, некоторые из которых примерили на себя жёлтые жилеты, измеряется в тысячах.

Собравшись у правительственного дворца Серай и на площади Борцов за свободу, манифестанты скандировали лозунги с призывами сменить режим, виновный, по их мнению, в дороговизне, в растущей коррупции и в ухудшающихся социальных условиях. Манифестации доходят до прямых столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.

#Demonstrators closed down one of #Beirut’s main highways. When confronted by the #Army, they began singing the national anthem and were then allowed to pass. This is beginning to feel a lot like the summer of 2015. pic.twitter.com/4xLQuHZGib