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Франция задает стиль протестам на Ближнем Востоке

Nacho Calonge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]
Ливан и Израиль примеряют на себя «жёлтые жилеты»

Протест «жёлтых жилетов», начавшийся во Франции из-за экологического налогового сбора на бензин, медленно перекидывается на другие страны. Ближний Восток, известный своим протестным потенциалом, пытается копировать стиль французов. «Жёлтые» демонстрации замечены в Ливане и Израиле. Египет и вовсе принял превентивные меры, запретив использовать жилеты, ставшие символом сопротивления правительственным мерам. Вопреки предположениям, что французы копируют лозунги «арабской весны», похоже, что это именно европейские страны задают стиль протестам в ближневосточном регионе.

Протесты в Бейруте проходят на фоне кризиса вокруг формирования новой правительственной коалиции. Глава государства Мишель Аун ещё весной этого года поручил политику Сааду Харири возглавить кабинет министров после всеобщих выборов, прошедших 6 мая. Однако усилия Харири до сих пор не привели к положительному результату: всё дело в противоречиях между апологетами сближения с Сирией и партиями прозападной ориентации. Количество демонстрантов, некоторые из которых примерили на себя жёлтые жилеты, измеряется в тысячах. 

Собравшись у правительственного дворца Серай и на площади Борцов за свободу, манифестанты скандировали лозунги с призывами сменить режим, виновный, по их мнению, в дороговизне, в растущей коррупции и в ухудшающихся социальных условиях. Манифестации доходят до прямых столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.

В середине декабря «жёлтые жилеты» были замечены в Израиле. Еврейское государство также сохраняет протестный потенциал — достаточный для того, чтобы на улицах его городов проходили подобные акции. Манифестанты нарушали общественный порядок, отказывались подчиняться полицейским и нападали на правоохранителей. 

Демонстранты также надели светоотражающие водительские жилеты, чтобы выразить солидарность с французскими акциями протеста против повышения цен на топливо. Протестующие, которые выражали недовольство тем, что в Израиле с 1 января 2019 года тарифы на электроэнергию и воду повысятся в среднем на 7%, а цены на хлеб — на 3,5%, перекрывали движение на главной транспортной артерии Тель-Авива — шоссе «Аялон». Как и акции французских «жёлтых жилетов», выступление израильтян координировалось через социальные сети и готовилось, по примерным подсчетам, несколько недель.

Египетские же власти пошли путём превентивных мер и ввели ограничения на свободную продажу жёлтых жилетов, рассказали британской газете The Guardian представители египетских служб безопасности и продавцы в Каире. Торговцы униформой рассказали, что не продавать жёлтые жилеты им поручено «сверху». При этом сотрудники египетских силовых ведомств не забыли уточнить, что все преступники будут наказаны. «Кажется, они не хотят, чтобы кто-то делал то, что делают во Франции», — признался один из ритейлеров в разговоре.

«Полиция пришла сюда несколько дней назад и сказала нам перестать продавать их. Когда мы спросили почему, они ответили, что действуют по чьему-то указанию», — сказал другой собеседник издания. 

Вероятно, в Каире опасаются, что оппозиционно настроенные граждане могут предпринять попытку организации массовых протестов в стиле 2011 года.

Как указал в минувшие выходные госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, сейчас движение «жёлтых жилетов» в Пятой республике ослабевает: примерно 39 тыс. человек протестуют на национальном уровне, а 2 тысячи — в Париже. 

«Это ничего, — заметил министр. — Мы видим, что это движение слабеет, что теперь оно объединяет только самых жестоких людей»

Французских протестующих, примеривших на себя светоотражающие жилеты, не раз сравнивали с теми, кто в конце 2011 году инициировал в странах Северной Африки и Ближнего Востока «арабскую весну». Этот тезис кажется верным по ряду внешних признаков — лозунги за смену правительства, координирующая сила социальных сетей и готовность манифестантов идти до конца. Впрочем, с этим можно спорить, учитывая, как много протестующих в странах Ближнего Востока теперь примеряют на себя атрибутику французских выступлений. Может, теперь Франция — законодатель протестной моды?


#Франция #израиль #ливан #желтыежилеты
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