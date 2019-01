CNN извинился за российский Симферополь

Американский телеканал CNN исправил материал, в котором назвал город Симферополь частью России. Это произошло после жалобы посольства Украины в США.

В дипмиссии заявили, что оперативное исправление ошибки стало «лучшим новогодним поздравлением».

We appreciate the timely reaction from the @CNN team!

The mistake with designating Simferopol in CNN’s photo gallery has been corrected https://t.co/bkIOANozUN. #CrimeaIsUkraine

It’s the best New Year congratulations indeed! pic.twitter.com/bVhcR4I3Pt