CNN извинился за российский Симферополь

https://news.ru/storage/news/756398f72fe8c7b6f1786670fbb5b61f/d607e8ec-2047-4810-974c-64efc4e666f4_850.jpg Sadat/Xinhua/Global Look Press

г. Симферополь

Американский телеканал CNN исправил материал, в котором назвал город Симферополь частью России. Это произошло после жалобы посольства Украины в США.

В дипмиссии заявили, что оперативное исправление ошибки стало «лучшим новогодним поздравлением».

«Мы ценим своевременную реакцию команды @CNN! Ошибка в фотогалерее CNN с обозначением Симферополя была исправлена. Действительно, это лучшее новогоднее поздравление!» — написали дипломаты в Twitter.

We appreciate the timely reaction from the @CNN team!

The mistake with designating Simferopol in CNN’s photo gallery has been corrected https://t.co/bkIOANozUN. #CrimeaIsUkraine

It’s the best New Year congratulations indeed! pic.twitter.com/bVhcR4I3Pt — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 января 2019 г.

В материале СМИ теперь указано, что Симферополь находится в Крыму, а полуостров в 2014 году был аннексирован Россией.

Ранее News.ru писал, что посольство Украины в Штатах выразило недовольство в связи с материалом телеканала CNN. В новогоднем эфире канал опубликовал фотографии, на которых Симферополь был обозначен как часть РФ.