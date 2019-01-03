USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,869.87 $
МОСКВА-2°C13:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

CNN извинился за российский Симферополь

г. Симферополь Sadat/Xinhua/Global Look Press

г. Симферополь

в мире [ версия для печати ]

Американский телеканал CNN исправил материал, в котором назвал город Симферополь частью России. Это произошло после жалобы посольства Украины в США.

В дипмиссии заявили, что оперативное исправление ошибки стало «лучшим новогодним поздравлением».

«Мы ценим своевременную реакцию команды @CNN! Ошибка в фотогалерее CNN с обозначением Симферополя была исправлена. Действительно, это лучшее новогоднее поздравление!» — написали дипломаты в Twitter.

В материале СМИ теперь указано, что Симферополь находится в Крыму, а полуостров в 2014 году был аннексирован Россией.

Ранее News.ru писал, что посольство Украины в Штатах выразило недовольство в связи с материалом телеканала CNN. В новогоднем эфире канал опубликовал фотографии, на которых Симферополь был обозначен как часть РФ.


#украина #россия #крым #CNN #симферополь
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
политика 13:56, 2 января 2019
Глава Крыма: украинские националисты ищут сапог хозяина
общество 11:37, 2 января 2019
Метели и мощный ветер обрушатся на Крым
общество 09:45, 2 января 2019
Суд весной рассмотрит дело о возврате золота скифов в Крым
Лента новостей
политика 13:54
Трампу рекомендовали оценить вторжение США в Ирак
в мире 13:40
Рестораторы Армении угрожают забастовкой
в мире 13:40
Пятерым убийцам Хашогги грозит смертная казнь
в мире 13:38
МИД Италии высказался о дипломате КНДР и убежище
в мире 13:31
Зрители Netflix устроили опасный челлендж в Сети
Другие новости
в мире 13:40
Рестораторы Армении угрожают забастовкой
в мире 13:40
Пятерым убийцам Хашогги грозит смертная казнь
в мире 13:38
МИД Италии высказался о дипломате КНДР и убежище
в мире 13:31
Зрители Netflix устроили опасный челлендж в Сети
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top