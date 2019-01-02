Посольство Украины в США выразило недовольство в связи с материалом телеканала CNN. В новогоднем эфире СМИ опубликовало фотографии, на которых Симферополь обозначен, как часть России.
Дипломаты призвали «друзей» с CNN «лучше проверять факты и выбирать контент». В посольстве отметили, что Симферополь — украинский город, который находится на оккупированном Россией Крымском полуострове, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что украинские националисты ищут хозяина, чтобы «прильнуть к его сапогу», а суверенитет Украины отошёл на второй план. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Бандеровская идеология может привести к разрушению государства и подчинению Киева зарубежным игрокам.