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Украина недовольна материалом CNN с российским Симферополем

Sergey Kovalev/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Посольство Украины в США выразило недовольство в связи с материалом телеканала CNN. В новогоднем эфире СМИ опубликовало фотографии, на которых Симферополь обозначен, как часть России.

Дипломаты призвали «друзей» с CNN «лучше проверять факты и выбирать контент». В посольстве отметили, что Симферополь — украинский город, который находится на оккупированном Россией Крымском полуострове, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что украинские националисты ищут хозяина, чтобы «прильнуть к его сапогу», а суверенитет Украины отошёл на второй план. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Бандеровская идеология может привести к разрушению государства и подчинению Киева зарубежным игрокам.


#украина #россия #CNN #симферополь
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