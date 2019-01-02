Украина недовольна материалом CNN с российским Симферополем

https://news.ru/storage/news/4a604efecc4c9bd853acd81f0dc2794c/a71a8a2e-c3a0-4b02-a920-0556ca3694e9_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Посольство Украины в США выразило недовольство в связи с материалом телеканала CNN. В новогоднем эфире СМИ опубликовало фотографии, на которых Симферополь обозначен, как часть России.

Дипломаты призвали «друзей» с CNN «лучше проверять факты и выбирать контент». В посольстве отметили, что Симферополь — украинский город, который находится на оккупированном Россией Крымском полуострове, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что украинские националисты ищут хозяина, чтобы «прильнуть к его сапогу», а суверенитет Украины отошёл на второй план. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Бандеровская идеология может привести к разрушению государства и подчинению Киева зарубежным игрокам.