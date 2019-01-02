Глава Крыма: украинские националисты ищут сапог хозяина

Украинские националисты ищут хозяина, чтобы «прильнуть к его сапогу». Суверенитет Украины отошёл на второй план, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Бандеровская идеология может привести к разрушению государства и подчинению Киева зарубежным игрокам.
«Это продукт убогого хуторского сознания, когда лакей в доме „знатного пана“ с презрением смотрит на бывших односельчан, воображая, что приобщился к „расе господ“», — написал чиновник на своей странице в Facebook в ответ на факельное шествие в столице страны.
Аксёнов добавил, что национализм чужд самим украинцам, все ложные авторитеты — от Мазепы до Петлюры и Бандеры — обрекли себя на катастрофу как политическую, так и личную.
Ранее News.ru сообщал о подрыве опоры железнодорожного моста на территории самопровозглашённой ДНР. Транспортная магистраль пересекала автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.