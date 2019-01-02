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Глава Крыма: украинские националисты ищут сапог хозяина

Глава Крыма Сергей Аксёнов Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов

политика [ версия для печати ]

Украинские националисты ищут хозяина, чтобы «прильнуть к его сапогу». Суверенитет Украины отошёл на второй план, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Бандеровская идеология может привести к разрушению государства и подчинению Киева зарубежным игрокам.

«Это продукт убогого хуторского сознания, когда лакей в доме „знатного пана“ с презрением смотрит на бывших односельчан, воображая, что приобщился к „расе господ“», — написал чиновник на своей странице в Facebook в ответ на факельное шествие в столице страны.

Аксёнов добавил, что национализм чужд самим украинцам, все ложные авторитеты — от Мазепы до Петлюры и Бандеры — обрекли себя на катастрофу как политическую, так и личную.

Ранее News.ru сообщал о подрыве опоры железнодорожного моста на территории самопровозглашённой ДНР. Транспортная магистраль пересекала автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.


#украина #россия #крым
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