Опору железнодорожного моста подорвали в ДНР

https://news.ru/storage/news/6eb6899fe33508ec8c94924eb24ff9f9/d7448a85-b820-4f8f-9904-ce533b60092a_850.jpg МЧС ДНР

Опора железнодорожного моста подорвана злоумышленниками в Донецкой народной республике. Транспортная магистраль пересекала автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.

МЧС самопровозглашённой ДНР провело ремонтные работы и ликвидировало последствия ЧП, сообщает официальный сайт ведомства. Погибших и пострадавших нет. Инцидент произошёл первого января 2019 года.

Для предотвращения вероятного обрушения моста экстренные службы доставили на место ЧС три фундаментных стакана, одну железобетонную опору и восемь фундаментных блоков.

К спецоперации привлекли восемь единиц техники и 35 человек личного состава.

Ранее News.ru сообщал о возможных обстрелах со стороны ВСУ в районе населённого пункта Докучаевск. Повреждения получили несколько зданий. Киев использовал крупнокалиберное оружие.