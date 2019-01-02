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Опору железнодорожного моста подорвали в ДНР

МЧС ДНР

в мире [ версия для печати ]

Опора железнодорожного моста подорвана злоумышленниками в Донецкой народной республике. Транспортная магистраль пересекала автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.

МЧС самопровозглашённой ДНР провело ремонтные работы и ликвидировало последствия ЧП, сообщает официальный сайт ведомства. Погибших и пострадавших нет. Инцидент произошёл первого января 2019 года.

Для предотвращения вероятного обрушения моста экстренные службы доставили на место ЧС три фундаментных стакана, одну железобетонную опору и восемь фундаментных блоков.

К спецоперации привлекли восемь единиц техники и 35 человек личного состава.

Ранее News.ru сообщал о возможных обстрелах со стороны ВСУ в районе населённого пункта Докучаевск. Повреждения получили несколько зданий. Киев использовал крупнокалиберное оружие.


#украина #ДНР #лнр
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