Опору железнодорожного моста подорвали в ДНР

Опора железнодорожного моста подорвана злоумышленниками в Донецкой народной республике. Транспортная магистраль пересекала автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.
МЧС самопровозглашённой ДНР провело ремонтные работы и ликвидировало последствия ЧП, сообщает официальный сайт ведомства. Погибших и пострадавших нет. Инцидент произошёл первого января 2019 года.
Для предотвращения вероятного обрушения моста экстренные службы доставили на место ЧС три фундаментных стакана, одну железобетонную опору и восемь фундаментных блоков.
К спецоперации привлекли восемь единиц техники и 35 человек личного состава.
Ранее News.ru сообщал о возможных обстрелах со стороны ВСУ в районе населённого пункта Докучаевск. Повреждения получили несколько зданий. Киев использовал крупнокалиберное оружие.