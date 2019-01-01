ДНР: ВСУ обстреляли наш населённый пункт

https://news.ru/storage/news/4a5c3d785376368911a478f507ea0e99/df351bc9-57e3-47e0-9e24-3e706705d740_850.jpg Минобороны Украины

Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Докучаевск. Повреждения получили несколько зданий, сообщил представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в самопровозглашённой ДНР.

ВСУ использовали крупнокалиберные системы, пишет официальный сайт СЦКК.

«В результате обстрела получили повреждения домостроения по переулку Травневое, 8 — повреждение стены; переулок Травневое, 10 — повреждения кровли и перекрытия», — говорится в сообщении.

Докучаевск находится примерно в 40 км от Донецка. Численность населения — около 25 тыс. человек. В городе располагается флюсо — доломитный комбинат. До конфликта на востоке Украины его считали одним из крупнейших в Европе.

Ранее News.ru писал о возможных разведывательных действиях в районе Горловки со стороны Киева. Представители ДНР заявили о полётах БПЛА, что нарушает Минские соглашения.