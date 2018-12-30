ДНР: Украина ведёт разведку под Горловкой

https://news.ru/storage/news/1e41c8c4c41acde098e1ec7ad416ae80/984207e2-50c6-4cc8-9591-7191bafbba30_850.jpg Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов заявил, что украинские военные в нарушение Минских соглашений ведут авиаразведку под Горловкой. Подразделения противовоздушной обороны ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики вынужденны нести службу в усиленном режиме.

«За сутки зафиксированы полеты БПЛА противника на горловском направлении. Факт использования летательных аппаратов является прямым нарушением Минских соглашений», — сообщил Безсонов.

Представитель ДНР отметил, что украинские силовики могут использовать беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по территории республики.

Ранее News.ru писал, что украинские военные нарушили перемирие. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). Режим прекращения огня стороны ввели с полуночи 29 декабря. Он был согласован участниками минской контактной группы 27 декабря 2018 года, но украинские военные обстреляли посёлок к северу от Донецка. Данным действием ВСУ нарушили «новогоднее перемирие».