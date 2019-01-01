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Националисты устроили шествие в Киеве в честь Бандеры

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сторонники националистических организаций устроили факельное шествие в центре Киева. Поводом к акции стал день рождения одного из лидеров запрещённой в РФ ОУН Степана Бандеры. 

Марш начался около оперного театра. Националисты в камуфляже следуют по улицам украинской столицы за снеговиками, сообщает РЕН ТВ

Ранее News.ru писал, что украинский посол в Польше Андрей Дещица объяснил проблемы в отношениях двух стран яблоком раздора, подброшенным Россией. По его мнению, Москва «постоянно работает над ухудшением украинско-польских отношений». Дещица также обвинил Россию в том, что украинские радикалы устраивают акты вандализма в местах захоронения поляков, а польские националисты в ответ оскверняют украинские места памяти.


#киев #националисты #степанбандера
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