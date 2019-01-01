Националисты устроили шествие в Киеве в честь Бандеры

https://news.ru/storage/news/0870b1dbad7a7c8bde0d877857e34e71/a5e87965-ac5e-4290-968e-db2eceb34e29_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сторонники националистических организаций устроили факельное шествие в центре Киева. Поводом к акции стал день рождения одного из лидеров запрещённой в РФ ОУН Степана Бандеры.

Марш начался около оперного театра. Националисты в камуфляже следуют по улицам украинской столицы за снеговиками, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что украинский посол в Польше Андрей Дещица объяснил проблемы в отношениях двух стран яблоком раздора, подброшенным Россией. По его мнению, Москва «постоянно работает над ухудшением украинско-польских отношений». Дещица также обвинил Россию в том, что украинские радикалы устраивают акты вандализма в местах захоронения поляков, а польские националисты в ответ оскверняют украинские места памяти.