Киев нашёл «российское яблоко раздора» в проблемах с Польшей

https://news.ru/storage/news/1149f28e51c40bc6ad8d48ab787dd1e6/c8b17423-3427-4dd1-ad76-97e2a70116d7_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Украинский посол в Польше Андрей Дещица объяснил проблемы в отношениях двух стран яблоком раздора, подброшенным Россией. По его мнению, Москва «постоянно работает над ухудшением украинско-польских отношений».

Дещица также обвинил Россию в том, что украинские радикалы устраивают акты вандализма в местах захоронения поляков, а польские националисты в ответ оскверняют украинские места памяти.

«Россия всё время над этим работает», — уверенно заявил дипломат в интервью «Укринформу».

Для того чтобы противостоять Москве, Дещица призвал Варшаву проявить толерантность и уважение друг к другу.

Отношения Польши и Украины испортились после после того, как Киев начал политику героизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которые сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны и имели непосредственное отношение к Волынской резне.

Ранее News.ru писал о том, что замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина важна для Евросоюза как политический и экономический партнёр. Интегрировав её в сферу своих интересов, Запад намерен сдержать «имперские амбиции» России и растущее влияние Китая.