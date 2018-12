Браудер обвинил Россию в нарушении правил Интерпола

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает нарушением попытку России добиться его ареста через Интерпол. МВД Российской федерации запрашивает у Интерпола ордер в седьмой раз.

BREAKING: Russian Interior Ministry is formally applying for an Interpol arrest warrant for me for the 7th time. How many times does Russia have to abuse @INTERPOL_HQ Red Notice system before there are real consequences? pic.twitter.com/kUQg4kKQQ0