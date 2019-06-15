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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Венесуэла заключила в мае с Россией оборонный контракт на сумму в $209 миллионов.

По мнению Болтона, глава Боливарианской Республики Николас Мадуро нерационально расходует бюджетные средства страны, вынуждая граждан голодать.

В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт с целью купить её постоянную поддержку, — написал политик в Twitter.

Как ранее писал News.ru, Организация Объединённых Наций собирается увеличить объём выплат странам, принимающим основную массу беженцев из Венесуэлы, но ход событий зависит от решения государств-доноров, заявил директор форума по беженцам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Дэниел Эндрес на Петербургском международном экономическом форуме.