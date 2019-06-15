https://static.news.ru/photo/8c292044-9042-11e9-9239-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Венесуэла заключила в мае с Россией оборонный контракт на сумму в $209 миллионов.

По мнению Болтона, глава Боливарианской Республики Николас Мадуро нерационально расходует бюджетные средства страны, вынуждая граждан голодать.

В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт с целью купить её постоянную поддержку, — написал политик в Twitter.

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 июня 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Организация Объединённых Наций собирается увеличить объём выплат странам, принимающим основную массу беженцев из Венесуэлы, но ход событий зависит от решения государств-доноров, заявил директор форума по беженцам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Дэниел Эндрес на Петербургском международном экономическом форуме.