По мнению Болтона, глава Боливарианской Республики Николас Мадуро нерационально расходует бюджетные средства страны, вынуждая граждан голодать.

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.