Болтон: Мадуро купил военную поддержку России за $209 млн
Анастасия Дубинина
17:21, 16 июня 2019
https://static.news.ru/photo/8c292044-9042-11e9-9239-fa163e074e61_1024.jpgФото: Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Венесуэла заключила в мае с Россией оборонный контракт на сумму в $209 миллионов.
По мнению Болтона, глава Боливарианской Республики Николас Мадуро нерационально расходует бюджетные средства страны, вынуждая граждан голодать.
В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт с целью купить её постоянную поддержку, — написал политик в Twitter.
Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.
Как ранее писал News.ru, Организация Объединённых Наций собирается увеличить объём выплат странам, принимающим основную массу беженцев из Венесуэлы, но ход событий зависит от решения государств-доноров, заявил директор форума по беженцам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Дэниел Эндрес на Петербургском международном экономическом форуме.