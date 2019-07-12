https://static.news.ru/photo/eba9093e-a4c5-11e9-9781-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал приговор, вынесенный итальянским судом украинскому военнослужащему Виталию Маркиву, несправедливым и позорный, и пообещал его обжаловать.

24 года Виталию Маркиву — несправедливое и позорное решение итальянского суда. Наш гвардеец и государство Украина не виновны в гибели репортёра Роккелли. Он стал жертвой России, которая развязала в Славянске войну, — цитирует Авакова МВД Украины в Twitter.

Арсен #Аваков : 24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі. Він став жертвою Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі. Боротимемося далі! pic.twitter.com/Qp2ZndZe2s — МВС України (@MVS_UA) 12 июля 2019 г.

Как писал News.ru, суд присяжных города Павия в Италии признал бойца Нацгвардии Украины виновным в убийстве в Донбассе итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика. Военнослужащего приговорили к 24 годам лишения свободы. Речь идёт о событиях, произошедших в мае 2014 года.

По версии обвинения, Маркив находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда был открыт миномётный огонь по группе, в которую входили Роккелли и россиянин Андрей Миронов.