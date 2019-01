Аэропорт Хитроу приостановил вылеты из-за дрона

Лондонский аэропорт Хитроу временно остановил все вылеты из-за появления дрона на территории воздушной гавани.

Сотрудники аэропорта принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. Пока неизвестно, сколько рейсов было отменено. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства появления военного робота на территории аэропорта.

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.