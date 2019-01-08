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Аэропорт Хитроу приостановил вылеты из-за дрона

Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Лондонский аэропорт Хитроу временно остановил все вылеты из-за появления дрона на территории воздушной гавани.

«Мы принимаем меры в связи с сообщениями о дронах над Хитроу и работаем в тесном сотрудничестве с лондонской полицией, чтобы не допустить каких-либо угроз безопасности полетов», — говорится в сообщении на официальной странице лондонского аэропорта в Twitter.

Сотрудники аэропорта принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. Пока неизвестно, сколько рейсов было отменено. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства появления военного робота на территории аэропорта.

Ранее News.ru писал о том, что в Берлине в аэропортах Тегель и Шёнефельд задержаны и отменены десятки рейсов из-за забастовки сотрудников служб безопасности. Затруднения в работе аэропортов привели к отмене рейсов почти на 50 направлениях. В аэропорту Шёнефельд было задержано 25 вылетов.


#аэропорт #Хитроу #Лондон #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #дрон
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