Аэропорт Хитроу приостановил вылеты из-за дрона

https://news.ru/storage/news/6705c61bd017b7d99ab7f614b2ab73f6/142e2420-ba79-42cc-86c9-ee2c8180dbf2_850.jpg Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лондонский аэропорт Хитроу временно остановил все вылеты из-за появления дрона на территории воздушной гавани.

«Мы принимаем меры в связи с сообщениями о дронах над Хитроу и работаем в тесном сотрудничестве с лондонской полицией, чтобы не допустить каких-либо угроз безопасности полетов», — говорится в сообщении на официальной странице лондонского аэропорта в Twitter.

Сотрудники аэропорта принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. Пока неизвестно, сколько рейсов было отменено. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства появления военного робота на территории аэропорта.

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 8 января 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что в Берлине в аэропортах Тегель и Шёнефельд задержаны и отменены десятки рейсов из-за забастовки сотрудников служб безопасности. Затруднения в работе аэропортов привели к отмене рейсов почти на 50 направлениях. В аэропорту Шёнефельд было задержано 25 вылетов.