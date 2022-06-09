«Зову Трампа»: Байден о своём предшественнике и важных документах Байден пошутил, что «зовет Трампа» при необходимости избавиться от важных документов

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC допустил шутку в адрес своего предшественника Дональда Трампа, заявив, что зовет его на помощь, когда возникает необходимость «спустить правительственные документы в унитаз». Поводом для этого стал шуточный вопрос телеведущего Джимми Киммела, который спросил у американского лидера, к какой уборной тот прибегает, когда ему необходимо срочно избавиться от важных бумаг: личной или той, что расположена в его офисе в Белом доме.

Я зову на помощь Трампа, — ответил под аплодисменты публики Байден.

Впоследствии он уточнил, что не уничтожает «чувствительные документы». Тем самым он намекнул на резонансную публикацию New York Times, согласно которой Трамп в годы президентства периодически пренебрегал законом о хранении президентской документации и лично смывал некоторые документы в унитаз Белого дома.

В феврале газета The Washington Post со ссылкой на закрытые источники написала, что документы с пометками «секретно» и «совершенно секретно» были обнаружены в числе бумаг, которые Национальное управление архивов и документации (NARA) вывезло из поместья экс-президента США. При этом источники газеты умолчали о том, сколько секретных документов обнаружили в поместье, но уточнили, что доля бумаг имеет настолько конфиденциальный характер, что доступ к ним может быть открыт лишь очень узкому кругу уполномоченных лиц. NARA обратилось в Минюст США для рассмотрения вопроса о нарушении правил работы с секретными документами.

Ранее экс-юрист бывшего президента США Майкл Коэн опроверг слухи о том, что Дональд Трамп после одной из встреч с ним якобы съел некий конфиденциальный документ. Так адвокат прокомментировал эпизод, который описала в своей книге воспоминаний бывшая помощница главы Белого дома Омароса Манигол-Ньюман.