https://static.news.ru/photo/bc6504a4-6859-11ea-9459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Репортёры New York Times всячески пытаются доказать, что их издание содержит лишь фейковые заметки. Такое утверждение появилось на сайте бывшего агента Секретной службы США, ведущего подкаста Дэна Бонгино.

Автор газеты Джули Босман опубликовала ссылку на статью. В её посте в Twitter взята выдержка из речи президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, которая вводит людей в заблуждение. Согласно цитате, американский лидер будто отказывается помогать губернаторам регионов в обеспечении населения респираторами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и другими приборами.

Wow.



âRespirators, ventilators, all of the equipment â try getting it yourselves,â Mr. Trump told the governors during the conference call. via @jmartNYT https://t.co/RKZusLK5oY — Julie Bosman (@juliebosman) March 16, 2020

Босман и её коллега Мара Гэй пытаются выставить главу государства в худшем свете, будто Трамп оставил власти штатов в борьбе с пандемией коронавируса, хотя это не так, сказано в заметке.

Президент США полагает, что распространение COVID-19 в стране удастся остановить в летние месяцы, писал NEWS.ru.