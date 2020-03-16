https://static.news.ru/photo/2f919a7e-67c3-11ea-b5d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike Theiler/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп надеется, что распространение коронавируса в США удастся остановить в июле-августе.

Люди говорят об июле, августе, что-то вроде этого. А может и дольше, — цитирует его РИА Новости.

Трамп добавил, что такой результат будет при условии, если работать упорно и хорошо по всем направлениям по борьбе с коронавирусом.

После усиления мер по борьбе с коронавирусом в аэропортах Соединённых Штатов начали образовываться крупные очереди. Трамп извинился за это неудобство.

NEWS.ru сообщал, что число больных коронавирусом в США уже превысило 2,5 тысячи человек. При этом эксперты отметили, что реальных случаев может быть намного больше, так как анализы на коронавирус берутся не у всех пациентов.