https://static.news.ru/photo/a7441b3c-58e1-11ea-826b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Mike Theiler/Consolidated News Photos/Global Look Press

После усиления мер по борьбе с коронавирусом в аэропортах Соединённых Штатов начали образовываться крупные очереди. Президент страны Дональд Трамп извинился за это неудобство.

Он отметил, что в случае с распространением вируса важно быть бдительными и осторожными.

Мы проводим очень кропотливые медицинские обследования в наших аэропортах. Простите за перебои и задержки. <...> Мы должны сделать всё правильно. Безопасность прежде всего! — написал он в Twitter.

We are doing very precise Medical Screenings at our airports. Pardon the interruptions and delays, we are moving as quickly as possible, but it is very important that we be vigilant and careful. We must get it right. Safety first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2020

Как сообщал NEWS.ru, коронавирусная инфекция COVID-19 в марте стала пандемией, распространившись в 142 государствах. Чтобы остановить вирус, десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев.

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам РФ отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Число заражённых в мире превысило 163 тысячи человек.