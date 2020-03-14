Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mike Theiler/Consolidated News Photos/Global Look Press

После усиления мер по борьбе с коронавирусом в аэропортах Соединённых Штатов начали образовываться крупные очереди. Президент страны Дональд Трамп извинился за это неудобство.

Он отметил, что в случае с распространением вируса важно быть бдительными и осторожными.

Мы проводим очень кропотливые медицинские обследования в наших аэропортах. Простите за перебои и задержки. <...> Мы должны сделать всё правильно. Безопасность прежде всего!написал он в Twitter.

Как сообщал NEWS.ru, коронавирусная инфекция COVID-19 в марте стала пандемией, распространившись в 142 государствах. Чтобы остановить вирус, десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев.

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам РФ отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Число заражённых в мире превысило 163 тысячи человек.

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