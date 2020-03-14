https://static.news.ru/photo/c115b778-6642-11ea-85de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число больных коронавирусом в США уже превысило 2,5 тысячи человек. Данные приводит Университет Джона Хопкинса, ведущий подсчёты на основе местных и федеральных данных.

На сегодня больны коронавирусом в Америке 2572 человека, 51 человек умер. При этом реальных случаев может быть намного больше, не исключает Университет, так как анализы на коронавирус берутся не у всех пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Белого дома не пустили журналиста с высокой температурой на брифинг американского президента Дональда Трампа. Глава государства тоже проверился перед выходом к прессе.