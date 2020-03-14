Число больных коронавирусом в США уже превысило 2,5 тысячи человек. Данные
На сегодня больны коронавирусом в Америке 2572 человека, 51 человек умер. При этом реальных случаев может быть намного больше, не исключает Университет, так как анализы на коронавирус берутся не у всех пациентов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Белого дома не пустили журналиста с высокой температурой на брифинг американского президента Дональда Трампа. Глава государства тоже проверился перед выходом к прессе.
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