https://static.news.ru/photo/4a2aa728-cb05-11e9-9aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Szönyi/Global Look Press

Власти США сообщили о задержании 19-летнего жителя Нью-Йорка. Фигуранта подозревают в планировании теракта от имени группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).

По предварительным данным, гражданин проживает в районе Квинс. Перед федеральным судом он предстанет 30 августа 2019 года. Расследованием занимаются сотрудники ФБР, полиция Нью-Йорка и Министерство внутренней безопасности, передаёт телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным журналистов, задержанного зовут Авайс Чудхари. Он обратил на себя внимание спецслужб, когда написал в одном из интернет-чатов, что хочет совершить теракт.

Силовики, маскируясь под экстремистов, начали с ним общаться. В разговорах он поделился планами совершить преступление — напасть на людей с ножом. Во время личной встречи с агентом якобы для передачи холодного оружия подозреваемого задержали.

Ранее российские стражи порядка сообщили о предотвращении терактов, которые готовились в Кабардино-Балкарии. Планировавший их местный житель уже задержан и даёт показания, писал News.ru.