Жители Марса пожаловались на терроризирующих их коров UPI: стадо коров терроризирует жителей американского города Марс

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Жители города Марс в американском штате Пенсильвания жалуются на стадо коров, которое сбежало с фермы и терроризирует их, пишет UPI. Люди недовольны тем, что животные портят их дворы, сады и украшения к Рождеству.

Они просто бродят по окрестностям. У моего соседа через дорогу один из быков спал рядом с его машинами на подъездной дорожке. Они появляются на задних дворах. Они испражняются повсюду, — рассказал один из пострадавших жителей.

Отмечается, что животные на протяжении нескольких месяцев свободно разгуливают по району Брукхейвен в городе Марс. Владелец фермы, с которой сбежали коровы, рассказал, что заборы там были повреждены срубленными деревьями. Мужчина пообещал в ближайшее время провести ремонтные работы.

Некоторые жители рассказали, что они рассматривают возможность подачи судебных исков против хозяина коров. На понедельник, 11 декабря, назначено собрание для обсуждения предлагаемого заявления.

Ранее в Кисловодске коровы испортили газон возле мемориала «Журавли». По его словам мера города Евгения Моисеева, в краевую думу направили обращение об изменении местного законодательства по выпасу скота. Градоначальник считает, что «безобразие» удастся искоренить, когда депутаты поддержат инициативу.