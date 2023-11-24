Мэр Кисловодска пожаловался на коров, испортивших газон у мемориала

Фото: t.me/moiseev_eugene

В Кисловодске коровы испортили газон возле мемориала «Журавли», сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев. По его словам, в краевую думу уже направлено обращение об изменении местного законодательства по выпасу скота. Градоначальник считает, что «безобразие» удастся искоренить, когда депутаты поддержат инициативу.

Мемориал «Журавли». Ухоженный газон. Был. Недавно направили в краевую думу обращение об изменении краевого законодательства с целью существенного усиления ответственности за незаконный прогон и выпас на наших красивых и «вкусных» газонах и улицах, — написал Моисеев.

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Перед этим Следком возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Ему вменяют статью о реабилитации нацизма.