Жители Брайтон-Бич объяснили голоса за Трампа

https://static.news.ru/photo/fcc6fc42-1e06-11eb-890f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Люди, которые живут в нью-йоркском районе Бруклин, недалеко от избирательного участка Брайтон-Бич, объяснили своё решение проголосовать за действующего президента США Дональда Трампа.

Журналисты РИА Новости опросили жителей района, и большинство из них заявили, что голосовали за действующего главу государства, представителя Республиканской партии. Многие просили не называть их имён. Обычно Нью-Йорк голосует за демократического кандидата.

Мужчина преклонного возраста, говорящий по-русски, объяснил, что опасается возможных беспорядков, которые могут возникнуть после выборов.

Америка — самая большая страна и так опозорилась. Разбивать у людей бизнес, многие обанкротились — это стыд! Демонстрации нужны, это демократия, но не разбойники же, — сказал он.

Англоговорящий собеседник агентства заявил, что Трамп хорошо справлялся, пока занимал должность президента.

Мне нравится, что он действительно пытается добиться того, чтобы страна развивалась. Мы были слишком долго с Байденом. Если кто-то долго был [у власти], а ситуация не меняется, то, может, ему не следует там быть. Может быть, мы должны дать шанс другому парню, вместо того чтобы все оставалось, как прежде, — сказал он.

Другой избиратель отметил, что Трамп делал всё для своего народа.

И вдобавок он против абортов. Возвращение рабочих мест. И плюс он сделал много Израилю. Он один, и нет другого. И потому, что он избранник Бога. Мы верующие, мы знаем, что говорим, — рассказала женщина, проголосовавшая на выборах.

Русскоязычный житель района сказал, что ждёт успокоения как политической, так и экономической ситуации в стране после выборов.

Хочу, чтобы прекратились определения, чья жизнь важнее — белых или Black lives matter. Чтобы мир стал миром, закончился COVID. Вообще, я хотел бы, чтобы мои внуки жили в счастливой стране — в стране, в которую я приехал, — заключил он.

В нью-йоркском районе Брайтон-Бич проживает много выходцев из стран бывшего Советского Союза.

59-е выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвинял своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминал о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, Байден опережает Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Политик сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине. При этом Трамп обходит Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах.