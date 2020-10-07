Жители Аляски проголосовали за самого упитанного медведя гризли

https://static.news.ru/photo/2f4ad9f4-08a9-11eb-907a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NPS Photo/S. Bruce

В Национальном парке Катмай на Аляске состоялось голосование за самого упитанного медведя гризли. Данное мероприятие проводится каждый год, в этот раз победу одержал самец по кличке 747.

Первое соревнование медведей-тяжеловесов на Аляске состоялось в 2014 году, следует из сообщения руководства природной территории Катмай. Самец гризли 747 является одним из крупнейших медведей, что обитают на Аляске. Как уточняется, животное начало толстеть в 2019 году и вскоре достигло 635 кг.

Match 11: Lardaceous Leviathan Levels Chunky Challenger



The votes are in! Youâve crowned the Earl of Avoirdupois, bear 747, the 2020 Fat Bear Week Champion. No longer the runner-up, 747 fulfills the fate of the fat and fabulous as he heads off to hibernation. #FatBearWeek pic.twitter.com/NpyguJiZb4 — Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 7, 2020

Второе место в соревновании занял победитель 2019 года Чанк. В настоящее время в заповеднике живут около 2200 бурых медведей.

Ранее NEWS.ru писал, что Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского не будет усыплять медведя, который нанёс смертельные ранения сотруднику учреждения Валентину Буличу.

Как уточняется, принимать какие-то меры относительно животного в цирке также пока не планируют.