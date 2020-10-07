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Жители Аляски проголосовали за самого упитанного медведя гризли

17:19, 07 октября 2020
Фото: NPS Photo/S. Bruce

В Национальном парке Катмай на Аляске состоялось голосование за самого упитанного медведя гризли. Данное мероприятие проводится каждый год, в этот раз победу одержал самец по кличке 747.

Первое соревнование медведей-тяжеловесов на Аляске состоялось в 2014 году, следует из сообщения руководства природной территории Катмай. Самец гризли 747 является одним из крупнейших медведей, что обитают на Аляске. Как уточняется, животное начало толстеть в 2019 году и вскоре достигло 635 кг.

Второе место в соревновании занял победитель 2019 года Чанк. В настоящее время в заповеднике живут около 2200 бурых медведей.

Ранее NEWS.ru писал, что Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского не будет усыплять медведя, который нанёс смертельные ранения сотруднику учреждения Валентину Буличу.

Как уточняется, принимать какие-то меры относительно животного в цирке также пока не планируют.

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