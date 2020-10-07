Жители Аляски проголосовали за самого упитанного медведя гризли

https://static.news.ru/photo/2f4ad9f4-08a9-11eb-907a-fa163e074e61_660.jpgФото: NPS Photo/S. Bruce
В Национальном парке Катмай на Аляске состоялось голосование за самого упитанного медведя гризли. Данное мероприятие проводится каждый год, в этот раз победу одержал самец по кличке 747.
Первое соревнование медведей-тяжеловесов на Аляске состоялось в 2014 году, следует из сообщения руководства природной территории Катмай. Самец гризли 747 является одним из крупнейших медведей, что обитают на Аляске. Как уточняется, животное начало толстеть в 2019 году и вскоре достигло 635 кг.
Match 11: Lardaceous Leviathan Levels Chunky Challenger
The votes are in! Youâve crowned the Earl of Avoirdupois, bear 747, the 2020 Fat Bear Week Champion. No longer the runner-up, 747 fulfills the fate of the fat and fabulous as he heads off to hibernation.#FatBearWeekpic.twitter.com/NpyguJiZb4