Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Домашняя камера видеонаблюдения записала, как неизвестный жестоко похищает женщину в Лас-Вегасе. Нападавший выскочил из машины и напал на жертву.

Она упала с крыльца, и мужчина пнул её в живот. Затем преступник взял девушку за волосы и потащил к машине. В результате он довёл её до автомобиля, на котором они скрылись в неизвестном направлении. Кадры опубликованы в Twitter.

По данным Fox8, полиция занимается поиском темнокожего мужчины и предлагает вознаграждение за информацию о нём.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае женщина переоделась медсестрой и похитила новорождённую девочку из родильного отделения госпиталя. Она забрала малышку у спящей мамы и покинула больницу. Неладное заподозрил отец ребёнка, который спал в палате супруги на кресле. Полицейские ознакомились с записями с камер видеонаблюдения и смогли найти похитительницу и ребёнка. Девочка не пострадала.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях