https://static.news.ru/photo/568720a2-2d5f-11ea-ad3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Домашняя камера видеонаблюдения записала, как неизвестный жестоко похищает женщину в Лас-Вегасе. Нападавший выскочил из машины и напал на жертву.

Она упала с крыльца, и мужчина пнул её в живот. Затем преступник взял девушку за волосы и потащил к машине. В результате он довёл её до автомобиля, на котором они скрылись в неизвестном направлении. Кадры опубликованы в Twitter.

Police seek public’s help on #kidnapping in southeast Las Vegas



Praying for this woman.



Any information, please call the police



Link to story https://t.co/pcea6VAiR1 pic.twitter.com/dskobciuVo — Chicago's Finest (@ChicagoPD19) January 2, 2020

По данным Fox8, полиция занимается поиском темнокожего мужчины и предлагает вознаграждение за информацию о нём.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае женщина переоделась медсестрой и похитила новорождённую девочку из родильного отделения госпиталя. Она забрала малышку у спящей мамы и покинула больницу. Неладное заподозрил отец ребёнка, который спал в палате супруги на кресле. Полицейские ознакомились с записями с камер видеонаблюдения и смогли найти похитительницу и ребёнка. Девочка не пострадала.