Инцидент произошёл, когда дама погналась за своей сбежавшей глухой собакой. Пёс заскочил в загон к верблюду, женщина влетела за ним. Верблюд испугался, стал преследовать владелицу собаки и в итоге прижал её к стене, а затем сел на неё, сообщает WBRZ .

