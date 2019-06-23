https://static.news.ru/photo/6b6a3150-9582-11e9-9cb3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maren Hennemuth/dpa/Global Look Press

Администрации тюрем в американском штате Орегон ввели запрет на чтение заключёнными книг, посвящённых работе за компьютером и программированию.

Руководство пенитенциарных учреждения объясняет меру тем, что знания, полученные заключёнными из подобных книг, могут быть использованы ими для разработки планов побега. При этом отмечается, что тотального запрета нет, каждое из изданий оценивается на предмет потенциальной угрозы.

Департамент тюрем штата инициативу поддерживает. Там подчёркивают необходимость защиты общественности и самих тюрем от действий хакеров, сообщает сайт Vice.com .

В список запрещённых, в частности, попали книги из серии «Windows для чайников». Автор этих пособий Энди Рэтбоун весьма удивлён этим фактом. По его словам, в данных книгах вряд ли можно найти информацию, полезную для побега из-за решётки.

При этом Рэтбоун назвал большой проблемой то, что тюремное начальство препятствует обучению заключённых навыкам работы за компьютером. Выйдя на свободу, они не смогут адаптироваться в обществе, где почти всё компьютеризировано, отметил он.

Ранее News.ru писал, что в США был осуждён разработчик видеоигр Олег Тищенко. Его приговорили к одному году тюрьмы по обвинению в попытке вывоза из страны учебников по управлению и обслуживанию истребителей.