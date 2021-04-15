«Запасайтесь водкой»: американцы посмеялись над санкциями Байдена против РФ

https://static.news.ru/photo/81e44ef0-0749-11ea-8841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Рядовых американцев, похоже, утомила вечная борьба их президента с Россией. После новостей о том, что Джо Байден ввёл очередной пакет санкций против госдолга РФ, многие жители США призвали его остановиться и заняться внутренними проблемами, либо ответить Владимиру Путину достойно.

Снова Россия, Россия, Россия. Эта администрация превратилась в настоящее клоунское представление! - цитирует комментаторов ИноСМИ.

В целом американцы считают Байдена немощным. И, возможно, были частично правы. Накануне президент США записал видеообращение, в котором рассказал о планах по взаимодействию с Россией на ближайшее время. В течение своей непродолжительной речи он несколько раз ошибся и, в итоге, назвал Владимира Путина то ли Клютиным, то ли Плютиным.

Пользователи Сети упрекнули администрацию Байдена за санкции против госдолга, ведь теперь им придётся "бежать скупать русскую водку и автомобили".

Прочь из Афганистана, все на новую холодную войну с Россией. И это успех? — добавил зритель телеканала Fox News.

Другие заметили ,что санкции никогда не давали результата. «Санкции против России? Ладно. А как насчет Китая, Джо?» — провоцировали пользователи.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден пообещал ввести новые санкции при «неподобающих действиях РФ», а также признался, что ему изначально не нравился «Северный поток — 2» и он был против его строительства, потому что заботится об энергетической безопасности Европы.