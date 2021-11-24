Захарова: Вашингтон знал об атаках украинских хакеров и молчал

Вашингтон знал об атаках украинских хакеров, однако сообщал только об угрозе со стороны граждан РФ. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Но где же заявления западных партнёров об «украинских хакерах» и осуществляемых ими атаках? <...> Может, американские спецы не догадывались о существовании нерусских хакеров? А вот и нет. Вашингтону обо всем этом очень хорошо известно, учитывая, что в операции Европола принимали участие сотрудники ФБР, — сообщила Захарова.

По словам дипломата, жертвами только одной группы кибервымогателей стали не менее 2 тысяч человек в 71 стране мира, в том числе в США. Совокупный ущерб от действий злоумышленников составил $120 млн. Украинская группировка вела свою деятельность как минимум с 2019 года.

Так где тогда заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может хакеры бывают не только русскими? — задалась риторическим вопросом Мария Захарова.

Ране стало известно, что группировка хакеров из КНДР Kimsuky, замеченная в 2020 году в атаках на российский оборонно-промышленный комплекс, переключилась на политологов и научных работников, изучающих Северную Корею. По мнению самих атакованных, это связано с дипломатическими движениями вокруг КНДР, важную роль в которых играет Россия.