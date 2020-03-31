https://static.news.ru/photo/1a0b983a-73c1-11ea-9953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO

Осложнения течения болезни у инфицированных коронавирусом нового типа унесли за 24 часа жизни 865 человек в Соединённых Штатах.

В целом в стране зарегистрировано уже 3 873 летальных исхода от COVID-19, при этом количество смертей за минувшие сутки — рекордное для США, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику смертности от нового вируса.

В Нью-Йорке умерли уже 1096 человек, больны 41771 горожан, госпитализированы более восьми тысяч заражённых, четверть из которых нуждается в интенсивной терапии, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, врачи из Москвы 31 марта сообщили о гибели пяти пациентов. Причиной смерти стал COVID-19. Возраст скончавшихся составлял от 61 до 74 лет. Отмечается, что четверо из погибших были в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.