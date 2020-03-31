Осложнения течения болезни у инфицированных коронавирусом нового типа унесли за 24 часа жизни 865 человек в Соединённых Штатах.
В целом в стране зарегистрировано уже 3 873 летальных исхода от COVID-19, при этом количество смертей за минувшие сутки — рекордное для США,
В Нью-Йорке умерли уже 1096 человек, больны 41771 горожан, госпитализированы более восьми тысяч заражённых, четверть из которых нуждается в интенсивной терапии,
Как писал NEWS.ru ранее, врачи из Москвы 31 марта сообщили о гибели пяти пациентов. Причиной смерти стал COVID-19. Возраст скончавшихся составлял от 61 до 74 лет. Отмечается, что четверо из погибших были в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.
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