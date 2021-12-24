«За что боролись, на то и напоролись»: в США напали на противниц полиции

Две представительницы Демократической партии США, активно борющиеся за сокращение численности штата полиции и ограничение её прав, стали жертвами ограбления. Оба инцидента произошли за сутки в разных штатах страны. Одна из пострадавших, конгрессвумен Кимберли Лайтфорд, подверглась нападению в Чикаго, другая, Мэри Гей Скэнлон, в Филадельфии.

Она в порядке, но её машина и вещи пропали, — рассказала изданию The Inquirer представитель конгрессмена Скэнлон Лорен Кокс.

Член Демократической партии вместе с другими должностными лицами провела встречу на тему будущего парка Рузвельта, который является большой зелёной зоной на юге города. Встреча прошла в кварталах, расположенных неподалёку от спортивного комплекса, где играют основные спортивные команды Филадельфии, в том числе бейсбольная Eagles и хоккейная Flyers, пишет «Российская газета». Когда Скэнлон шла к своему автомобилю по Паттисон-авеню, к ней подошли двое вооружённых мужчин, они потребовали ключи от машины и личные вещи. Политик отдала грабителям свою сумочку, в ней лежали личный телефон, служебный мобильный и удостоверение личности.

Затем один из преступников сел за руль принадлежащего конгрессмену автомобиля Acura MDX и угнал его, а сообщник поехал за ним на тёмного цвета внедорожнике. Позже ФБР вместе с полицией штата Делавэр нашли украденную машину и арестовали несколько человек.

Примерно в это же время лидер демократов в сенате штата Иллинойс Кимберли Лайтфорд вместе с мужем Эриком Маккенни также подверглись нападению. Трое неизвестных в масках догнали их на Dodge, когда политик ехала на своём внедорожнике Mercedes-Benz в пригороде Чикаго. Преступники сначала сделали несколько предупредительных выстрелов, таким образом заставив автомобиль политика остановиться, и в итоге украли внедорожник.

Ранее стали известны данные ФБР, согласно которым прирост числа убийств в США в 2020 году по сравнению с предыдущим годом стал самым высоким за последние 60 лет — было убито 21 500 человек, или на 4901 человека больше, чем годом ранее. По мнению американцев, очередное массовое убийство, произошедшее в городе Уокеша, штат Висконсин, когда под колёсами автомобиля, который въехал в колонну участников рождественского шествия, погибло пять человек, стало доказательством того, что власти страны потеряли контроль над ситуацией с преступностью.