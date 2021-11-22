Въехавшего в толпу американского рэпера обвинили в предумышленном убийстве

Въехавшему в толпу участников рождественского парада в американском городе Уокешо рэперу Даррелу Бруксу, известному под псевдонимом MathBoi Fly, предъявлено обвинение в предумышленном убийстве, сообщил The Guardian. В ходе расследования стало известно, что 39-летний мужчина управлял транспортным средством после семейного конфликта. Трагедия, унёсшая пять жизней, произошла накануне в штате Висконсин.

Внедорожник, за рулём которого находился Брукс, сначала влетел в толпу участников праздничного шествия, после чего водитель открыл стрельбу из окна и скрылся. В результате инцидента погибли пятеро человек, 48 пострадали. Десять детей на данный момент находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Как стало известно следствию, Брукс является рецидивистом. С 1999 года ему были предъявлены обвинения в преступлениях 16 раз. В том числе речь идёт о домашнем насилии и сопротивлении полиции. В момент совершения данного наезда он уже находился под следствием по двум другим эпизодам.

Ранее сообщалось, что по неподтверждённым данным, во внедорожнике мог находиться ещё один человек. Информация об этом пока проверяется полицией.

Также в столице африканской страны Сьерра-Леоне Фритауне въехавший в жилой квартал бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем, что привело к массивному пожару и гибели около 100 местных жителей.