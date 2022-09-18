WSJ: США захотели закрыть тюрьму Гуантанамо

Фото: Kathleen T. Rhem/wikipedia.org

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Американское руководство активизировало усилия по закрытию тюрьмы на территории американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что спецпредставителем Белого дома по делам Гуантанамо была назначена представитель Госдепартамента Тина Кайданов. По информации издания, будут пересмотрены дела последних заключенных для их освобождения, либо перевода в тюрьмы третьих стран.

Американские власти назначили представителя Госдепартамента Тину Кайданов на пост спецпредставителя по делам Гуантанамо, чтобы она могла пересмотреть дела ряда заключенных для их возможного освобождения или перевода в тюрьмы третьих стран, — сказано в публикации.

Всего в настоящее время в Гуантанамо находятся 36 заключенных, некоторые из них содержатся там без суда на протяжении двух десятков лет. Содержание тюрьмы обходится властям США в 540 миллионов долларов в год.

Американские власти отмечают подвижки в вопросе по обмену заключенными с Россией, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации. Журналисты отмечают, что усилия Вашингтона привели к «подвижкам, но не к прорыву». Источник телеканала при этом указал на то, что Белый дом представил свое предложение и ждет от Москвы «серьезное встречное предложение». Он при этом не уточнил о каком требовании идет речь.