WSJ: расходы Вашингтона на армию снизятся после решения о потолке госдолга

Фото: Petty Officer 3rd Class Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Законопроект о потолке госдолга США был принят сенатом 1 июня 63 голосами, но до этого несколько сенаторов предупредили о сокращении военных расходов Пентагона, пишет газета The Wall Street Journal. Фактически траты на военную отрасль могут сократиться до 3% от экономики.

По информации издания, размер флота при этом может сократиться до 286 кораблей к 2025 году, это ставит под угрозу геополитические амбиции США с тем учетом, что Китай, напротив, наращивает свой флот. При этом КНР официально считается основным источником военной угрозы для Вашингтона.

Сенатор Том Коттон предположил, что США могут вернуться к практике сокращения расходов, которая уже проводилась в 2011 году. Экономические проблемы при этом могут помешать Пентагону оказывать военную помощь другим странам, в том числе Украине.

Ранее президент США Джо Байден в ходе специального обращения к американскому народу заявил о намерении подписать закон о повышении потолка государственного долга 3 июня. Этот документ позволит стране избежать дефолта. Он отметил, что двухпартийная сделка дала возможность стране избежать краха репутации надежного финансового партнера для других стран.