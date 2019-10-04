https://static.news.ru/photo/5f1dbad4-e794-11e9-b668-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

В 2018 году президент США Дональд Трамп не соглашался с позицией тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезой Мэй, которая касалась версии о причастности российских властей к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет WP.

По данным газеты, политики в ходе телефонного разговора, который произошёл летом 2018 года, обсуждали дело Скрипалей.

Трамп был совершенно убеждён в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений, — пишет Thе Washington Post.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта в городе Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». В Москве все обвинения отрицают, называя их инсинуациями, так как ни одного доказательства причастности России британская сторона предоставить не смогла.

Как писал News.ru, Скрипаль спустя полтора года после отравления «Новичком» может продать свой дом в британском Солсбери. Недвижимость признали достаточно безопасной для проживания.