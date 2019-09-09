https://static.news.ru/photo/d242b7d0-d2ea-11e9-a470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль спустя полтора года после отравления «Новичком» может продать свой дом в британском Солсбери. Недвижимость признали достаточно безопасной для проживания.

Самому Скрипалю, как считается, посоветовали не возвращаться в это здание. Выкупить дом готов совет графства Уилтшир, пишет Daily Mail .

Владелец (Сергей Скрипаль. — Ред.) знает, что работы только что были полностью завершены. Мы ведём обсуждение с центральным правительством. По сути, мы готовы купить дом, если он решит его продать, — рассказал пресс-секретарь совета.

В марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в произошедшем Россию, назвав исполнителями преступления Александра Петрова и Руслана Боширова, которые на самом деле якобы являются офицерами ГРУ. Москва отвергла все обвинения Великобритании, назвав их голословными.

Дом Сергея Скрипаля был признан полностью безопасным в марте 2019 года, с тех пор в здании проводились обширные работы по восстановлению его прежнего состояния, писал News.ru. Власти пытаются сделать всё возможное, чтобы строение использовалось только для постоянного проживания, а не превратилось в гостиницу или музей.