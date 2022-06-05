WP: Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России WP: Байден столкнулся с паникой в ЕС после успехов России в Донбассе

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден был вынужден бороться с паникой, которая возникла у европейских союзников Вашингтона после успехов России в Донбассе. Ему пришлось успокаивать европейских чиновников, намеревавшихся завершить кризис на Украине любой ценой, заявил колумнист Дэвид Игнатиус в статье, опубликованной Washington Post.

Автор публикации отметил, что успехи российских войск у хозяина Белого дома вызвали беспокойство.

Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта, — подчеркнул колумнист.

Он добавил, что лидерам Европы только на текущей неделе «вроде удалось взять себя в руки». После этого последовало частичное эмбарго ЕС на импорт российской нефти, а в Германии согласились поставить Украине средства ПВО и танки.

Ранее стало известно, что Минобороны России сообщило об отступлении войск Украины от Северодонецка. В боях за город ВСУ понесли катастрофические потери, в ряде подразделений они достигают 90%, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.