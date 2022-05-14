Washington Post: жить с мамой в 40 лет не стыдно, потому что дорого WP призвала граждан США не осуждать взрослых американцев, которые живут с родителями

Фото shutterstock.com

Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой призывает граждан США не осуждать взрослых американцев, которые живут с родителями, ввиду высоких цен на покупку недвижимости и съём жилья. Сейчас страна переживает рекордную за 40 лет инфляцию, начавшуюся после введения антироссийских санкций. По этой причине американцам целесообразнее жить дома с родителями.

Арендная плата растёт самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, и цены на жильё тоже растут. Пришло время принять, что независимая жизнь в раннем возрасте может помешать достижению реальной финансовой безопасности, — пишет колумнист издания Мишель Синглтари.

Глава Белого дома Джо Байден ранее обвинил российского лидера Владимира Путина в росте цен на продукты и топливо в США. Он пояснил, что инфляция в стране выросла из-за специальной военной операции России на Украине, а также пандемии коронавируса. Лидер Соединённых Штатов Америки отметил, что на 60% рост инфляции связан с повышением цен на бензин.

Байден подчеркнул, что власти смогут справиться с этой проблемой, и добавил, что на Украине на складах находятся 20 млн тонн зерна. По словам президента, если получить доступ к этим ресурсам, то цены в стране снизятся.