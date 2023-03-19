Высшие чиновники США провели консультации с Уорреном Баффеттом Reuters: власти США устроили консультации с Уорреном Баффеттом по ситуации с банками

Фото: Xinhua/Global Look Press

Уоррен Баффетт

Сотрудники Белого дома провели консультации с главой инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом по ситуации с банками в США, сообщает агентство Reuters. По его данным, консультации носили закрытый характер.

Агентство при этом уточнило, что на беседу с миллиардером допустили американских чиновников высокого ранга. В Белом доме и Минфине США пока не комментировали мероприятие.

Баффетт считается одним из самых известных инвесторов США. Его состояние оценивается в $102 млрд, что позволяет ему занимать в настоящее время пятое место в рейтинге богачей мира.

Президент США Джо Байден 17 марта попросил конгресс предоставить Белому дому полномочия для наказания руководителей банков, чьи финансовые учреждения обанкротились.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому бизнесмену Говарду Баффетту принять участие в восстановлении Одесской области. Говард Баффетт — сын американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта. Фонд Говарда оказывает поддержку проектам по охране природы и водных ресурсов, сельскому хозяйству, здоровому питанию и другим.