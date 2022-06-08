Зеленский предложил Баффету восстанавливать Одессу Зеленский предложил Говарду Баффетту участвовать в восстановлении Одесской области

Фото: Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому бизнесмену Говарду Баффетту принять участие в восстановлении Одесской области. Об этом сам украинский лидер написал в своём Telegram-канале. Встреча политика и предпринимателя прошла в Киеве.

Вместе с американским бизнесменом Говардом Баффеттом обсудили помощь, которая будет ценной для нашей страны. Предложил присоединиться к проектам по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержке наших людей, разминированию и реформе школьного питания, — написал Зеленский.

Говард Баффет — сын американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта. Фонд Говарда оказывает поддержку проектам по охране природы и водных ресурсов, сельскому хозяйству, здоровому питанию и другим.

Ранее Зеленский заявил, что поставки противокорабельных систем на Украину станут лучшими гарантиями для разблокировки портов. Он подчеркнул, что Киев готов к вывозу зерна, но для этого необходимы коридоры безопасности.