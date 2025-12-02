Немецкий экономический сектор пришел в упадок и оказался полностью ослабшим от антироссийских санкций, пишет The National Interest. Уточняется, что промышленность ФРГ не может стабильно развиваться без поставок энергоносителей из России.

Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода «Северный поток 2», который подпитывал промышленную мощь Берлина, — отметили авторы материала.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс указал, что экономика европейских стран планомерно движется к бюджетному краху. Обозреватель напомнил: канцлер Германии признал, что расходы на соцобеспечение стали непосильными. При этом немецкий автопром, долгие годы служивший опорой экономики, оказался под ударом из-за дорогой рабочей силы и энергоносителей.

До этого министр экономики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что страна переживает период экономического спада и утратила конкурентоспособность на международной арене. Она пояснила, что Берлин оказался в центре глобального противостояния между открытыми рынками и геополитическими интересами. По ее словам, эта ситуация усугубляется торговой политикой Соединенных Штатов и Китая.