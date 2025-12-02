День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 06:53

«Выпотрошена»: в США оценили состояние экономики ФРГ

NI: экономика ФРГ оказалась выпотрошена из-за санкций против России

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Немецкий экономический сектор пришел в упадок и оказался полностью ослабшим от антироссийских санкций, пишет The National Interest. Уточняется, что промышленность ФРГ не может стабильно развиваться без поставок энергоносителей из России.

Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода «Северный поток 2», который подпитывал промышленную мощь Берлина, — отметили авторы материала.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс указал, что экономика европейских стран планомерно движется к бюджетному краху. Обозреватель напомнил: канцлер Германии признал, что расходы на соцобеспечение стали непосильными. При этом немецкий автопром, долгие годы служивший опорой экономики, оказался под ударом из-за дорогой рабочей силы и энергоносителей.

До этого министр экономики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что страна переживает период экономического спада и утратила конкурентоспособность на международной арене. Она пояснила, что Берлин оказался в центре глобального противостояния между открытыми рынками и геополитическими интересами. По ее словам, эта ситуация усугубляется торговой политикой Соединенных Штатов и Китая.

ФРГ
экономика
санкции
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ привела к пожару на объектах ТЭК в российском регионе
Наемники с американскими жетонами и экипировкой попали под удар в ДНР
Полсотни дронов пытались ночью атаковать Россию
Таиланд попросил Индию об одной услуге
БПЛА атаковали Ростовскую область посреди ночи
Назван недуг, при котором нельзя запивать еду водой
«Всем хочется кушать»: Васильев раскритиковал Кубок России по биатлону
Раскрыта мошенническая схема с покупкой билетов на новогодние представления
Когда придут выплаты в декабре 2025 года: пенсии, зарплаты, пособия
«Выпотрошена»: в США оценили состояние экономики ФРГ
Трамп прошел полное медицинское обследование из-за возраста
Журналист из ФРГ рассказал, чего хотят большинство военных ВСУ
Россиян предостерегли от борьбы с тревогой с помощью антидепрессантов
Стало известно, что Пентагон перестал поддерживать связь с ФРГ
В России придумали способ помочь ветеранам СВО с работой
В Ленобласти ввели режим воздушной опасности
Флаг России над Красноармейском и потери ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 декабря
«Усыпан трупами»: Солодчук сообщил о сотнях погибших ВСУ у Красноармейска
Диетолог назвала одну из главных опасностей высокобелковой диеты
Некоторые россияне получат две пенсии в декабре
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.