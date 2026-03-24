Враг номер один: Карлсон вместо Трампа — кто будет новым президентом США

Журналист Такер Карлсон, который активно критикует президента США Дональда Трампа, может и сам претендовать на пост главы государства, пишут западные СМИ. Хотя в недавнем интервью он опроверг эту возможность, его кандидатура пользуется поддержкой среди других бывших сторонников движения MAGA. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: Карлсон может создать коалицию, чтобы потеснить действующий истеблишмент республиканцев. Какие у него шансы в борьбе за президентское кресло — в материале NEWS.ru.

Кто выступает за выдвижение Карлсона

Ветеран Вооруженных сил США подполковник в отставке Тони Агилар дал интервью американскому политику и блогеру Джексону Хинклу, в котором заявил, что американцы выступают за участие Такера Карлсона в президентских выборах 2028 года.

«Я за Карлсона на посту президента. Думаю, он справился бы с этой задачей замечательно. Если бы он стал президентом, я был бы первым в очереди, чтобы служить в его администрации на благо нашей страны вместе с ним», — подчеркнул офицер.

Газета The Times пишет, что шансы Карлсона стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии стремительно растут. Он по-прежнему значительно отстает от других претендентов на это место — действующего вице-президента Джей Ди Вэнса и главы Госдепа Марко Рубио, — однако число его сторонников увеличивается, отмечает издание.

Вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Госдепа Марко Рубио

«У бывшего ведущего Fox News, безусловно, есть преданные поклонники. Хотя он больше не работает в прайм-тайм, каждую неделю его шоу на YouTube привлекает миллионы зрителей, и у него есть преданная онлайн-аудитория из поколения Z. Подписчики с удовольствием раскупают его мерч», — указали авторы материала.

Сам Карлсон в недавнем интервью The Economist лишь посмеялся в ответ на предложение баллотироваться в президенты, заявив, что не станет выдвигать свою кандидатуру. Хотя в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом его позиция уже не была такой категоричной.

«Не уверен, что я справлюсь. Думаю, быть президентом очень сложно», — уклончиво ответил Такер.

С кем может объединиться Карлсон

Карлсон в последние недели зарекомендовал себя как лидер пока еще небольшого, но влиятельного антивоенного блока. Он подверг резкой критике операцию США против Ирана «Эпическая ярость». Так, комментируя удар американских военных по школе для девочек в Минабе, журналист отметил:

«Если вы просыпаетесь утром и видите, что живете в стране, которая считает нормальным убивать не только офицеров, но и их дочерей, то эта страна не стоит того, чтобы воевать за нее», — сказал он в видео, опубликованном на его официальном сайте.

Вскоре после этого Трамп объявил об исключении Карлсона из движения Make America Great Again (MAGA) и заявил, что тот «сбился с пути». В ответ бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, которая в 2025 году и сама вступила в открытый конфликт с президентом, написала в своих соцсетях:

«Я поддерживаю Такера. Трамп больше не знает, что такое MAGA, и превратил его в MIGA (Make Israel Great Again, „Сделаем Израиль снова великим“. — NEWS.ru). Он ставит на первое место не Америку, а спонсоров. Такер победил бы его, если бы баллотировался в президенты, а Трамп попытался нарушить конституцию и избраться на третий срок», — подчеркнула политик.

Марджори Тейлор-Грин

В ноябре 2025 года портал NOTUS писал о президентских амбициях и самой Грин. Источники утверждали, что в беседах с частными лицами политик заявила: у нее есть спонсоры, которые помогли бы ей выиграть праймериз Республиканской партии. Впрочем, сама Марджори назвала эти слухи «безосновательными».

Депутат Госдумы Николай Будуев в беседе с NEWS.ru отметил, что потенциальный союз Карлсона и бывшей конгрессвумен отражает глубокий раскол внутри MAGA, который усугубился на фоне внешнеполитических кризисов в 2025–2026 годах.

«Главный триггер возможного выдвижения Карлсона — война с Ираном. Для Такера критика интервенционизма является фундаментальной позицией. Если официальный преемник Трампа будет придерживаться неоконсервативной линии „войны до победного конца“, Карлсон станет естественным лидером „антивоенного крыла“ республиканцев», — пояснил парламентарий.

Есть ли у Карлсона шансы на выборах

The Times называет Карлсона одним из самых влиятельных правых активистов в США на данный момент и допускает: журналист может создать Белому дому дополнительные проблемы в ближайшие годы. При этом издание не исключает и примирения журналиста с Трампом.

«Но когда Трамп наконец покинет политическую сцену, начнется битва за душу MAGA. Карлсон станет одной из ключевых фигур в этой борьбе», — подчеркивают авторы материала.

Будуев считает, что медийные возможности Такера могут помочь ему перехватить бренд MAGA у партийного истеблишмента.

Такер Карлсон

«У него есть собственная медиаплатформа, которая позволяет обходить цензуру традиционных СМИ. Они с Грин могут использовать темы борьбы с „глубинным государством“, критику военных расходов и миграционный вопрос. Все это до сих пор остается крайне востребованными. Грин же обладает уникальной способностью аккумулировать мелкие пожертвования и мобилизовать „низовой актив“, что критически важно для праймериз», — пояснил депутат.

Однако политолог-американист Борис Межуев в беседе с NEWS.ru усомнился в реальных перспективах участия Карлсона в президентской гонке.

«Допустим, он выдвинется. Думаю, что даже при всей его суперпопулярности праймериз он, скорее всего, не пройдет, потому что механизм выдвижения кандидатов очень консервативный — пройти его кому-то совсем „несистемному“ сложно. Карлсону в таком случае пришлось бы расколоть трамповский электорат, а сам Трамп постарается обеспечить собственному преемнику поддержку республиканского мейнстрима. Соединение этого мейнстрима с новыми сторонниками Трампа, которые все же будут на его стороне, делает шансы Карлсона на прорыв в праймериз очень низкими. Это дело не то чтобы совсем невозможное, но очень трудное — против него будут использованы огромные деньги», — резюмировал эксперт.

