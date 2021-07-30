Врачи в США рассказали, как люди скрывают свою вакцинацию от коронавируса

Некоторые жители штата Миссури переодеваются, чтобы их родные не узнали, когда они идут вакцинироваться в клинику. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на доктора медицины Пресцилу Фрейз.

Стало известно о нескольких случаях, когда желающие привиться в клиниках Ozarks Healthcare изменяли свой внешний вид, чтобы никто из близких не мог их узнать. Доктор Фрейз отмечает, что пришедшие получить вакцину опасаются давления со стороны родных.

Никто не должен чувствовать такое давление, чтобы получить то, что они хотят, — пояснила она.

Также врач убеждена, что право на свободный выбор и право на уважение этого выбора незыблемо.

Мы все должны иметь возможность свободно делать то, что мы хотим делать, и это включает в себя людей, которые не хотят вакцины, а также людей, которые хотят получить вакцину, — добавила доктор Фрейз.

По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент в штате Миссури 41% населения уже вакцинирован. Средний показатель по США в целом составляет 49%.

25 июля телеканал CNN сообщил о планах властей внедрить в США обязательную вакцинацию от коронавируса. В Белом доме убеждены, что это может стать одной из мер по борьбе с пандемией. Источник сообщил журналистам, что правительство работает над планом ревакцинации уязвимых групп населения, которым необходимо предоставить третью дозу препарата компании Pfizer.