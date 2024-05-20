Врач допустил появление новой пандемии из-за коровьего гриппа в США Врач Соловьев: в США зафиксировали случаи заражения коровьим гриппом среди людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские врачи стали фиксировать случаи заболевания коровьим гриппом среди людей через молоко, заявил в беседе с ЕАН председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев. Сейчас эпидемиологи внимательно следят за развитием событий, опасаясь появления новой пандемии, добавил он.

Впервые в истории птичий грипп начал поражать коров, это произошло в конце прошлого года. В США увеличивается количество пораженных ферм, кроме того, выяснилось, что вирус может передаваться человеку через коровье молоко. В стране наблюдается большая тревожность, власти вступили в противостояние с производителями, чтобы предотвратить распространение угрозы, — уточнил Соловьев.

По словам врача, наблюдение за вирусом велось в течение нескольких лет. Сначала им заражались птицы, среди которых вымирали целые колонии, после жертвами заболевания становились морские котики, а теперь он наблюдается у коров. От контакта с ними стали заболевать люди.

Специалисты Роспотребнадзора ранее опровергли возможность распространения лихорадки Эбола на территории России. Врачи уточнили, что недавно летальный случай заболевания неустановленной этиологии зарегистрирован в Бурунди у девятилетней девочки. При этом территория страны не эндемична по лихорадке.