Военные предрекли хаос и госпереворот после выборов-2024 в США

Американские генералы в отставке предрекли хаос и государственный переворот, которыми могут закончиться президентские выборы-2024. Это случится, если не принять меры уже сейчас, так как в стране уже зреют признаки потенциальных беспорядков, приводит мнение генералов The Washington Post.

Генерал-майоры Пол Итог, Антонио Тагуба и бригадный генерал Стивен Андерсон, выразившие свою обеспокоенность на страницах издания, считают, что в этот раз к беспорядкам могут присоединиться и военные, а это уже может обернуться гражданской войной. Они напомнили о штурме Капитолия 6 января этого года, когда в беспорядках принимало участие «тревожное число ветеранов и военнослужащих». Отношение к армии в той ситуации имел каждый десятый.

К тому же, 124 офицера в отставке от имени Flag Officers 4 America опубликовали письмо в поддержку Трампа, который заявлял об «украденной» победе в президентской гонке. Ещё одним тревожным признаком является решение командующего Национальной гвардии Оклахомы бригадного генерала Томаса Мансино не выполнять приказ Байдена о вакцинации членов нацгвардии.

Разрушение цепочки командования может проявиться в ходе нового восстания. Нельзя исключать, что военные «отряды изгоев» возьмут и объединятся для поддержки «законного» главкома. И в этих условиях раскола, когда уже сейчас некоторые военнослужащие не выполняют приказы Байдена, возможны гражданская война и подрыв безопасности США, считают генералы.

Этой ситуацией могут воспользоваться противники Америки для осуществления атаки. Поэтому генералы призывают принять конкретные шаги уже сейчас, чтобы предотвратить восстание. Для этого нужно укрепить структуру командования, чтобы военнослужащие чётко понимали, кому они подчиняются. Также бывшие военные считают необходимым «выявлять и изолировать» потенциальных мятежников, чтобы предотвратить распространение информации.

Пентагону следует смоделировать потенциальное восстание или попытку госпереворота после выборов, чтобы знать слабые места.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден намерен участвовать в выборах главы государства в 2024 году. По её словам, вместе с ним баллотироваться будет нынешний вице-президент Камала Харрис.