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Военную базу в пригороде Вашингтона закрыли из-за угрозы взрыва

16:39, 20 октября 2021
Военную базу в пригороде Вашингтона закрыли из-за угрозы взрыва Фото: twitter.com/nsabethesda
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Военная база в пригороде Вашингтона Бетесда закрыта. Причиной этому стал анонимный звонок с информацией об угрозе взрыва. Об этом говорится в сообщении базы в Twitter.

Звонящий утверждал, что в здании под номером 10 или рядом с ним заложена бомба. Сотрудники службы безопасности проверяют эту информацию.

В настоящее время все ворота военной базы закрыты для несрочных поездок. Людей попросили не появляться в этом направлении.

Ранее в Вестминстерском районе Лондона сотрудники правоохранительных органов поставили ограждения возле офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за подозрительного предмета. Позднее стало известно, что подозрительный предмет не представляет угрозы.

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