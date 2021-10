Военную базу в пригороде Вашингтона закрыли из-за угрозы взрыва

Звонящий утверждал , что в здании под номером 10 или рядом с ним заложена бомба. Сотрудники службы безопасности проверяют эту информацию.

В настоящее время все ворота военной базы закрыты для несрочных поездок. Людей попросили не появляться в этом направлении.

1/2 - 0925, 20OCT21: At approximately 8:45 a.m., the installation received a phone call from an anonymous source stating there is a bomb at or near Building 10. Security personnel have responded to the scene.