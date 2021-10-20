Военную базу в пригороде Вашингтона закрыли из-за угрозы взрыва

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Военная база в пригороде Вашингтона Бетесда закрыта. Причиной этому стал анонимный звонок с информацией об угрозе взрыва. Об этом говорится в сообщении базы в Twitter.

Звонящий утверждал , что в здании под номером 10 или рядом с ним заложена бомба. Сотрудники службы безопасности проверяют эту информацию.

В настоящее время все ворота военной базы закрыты для несрочных поездок. Людей попросили не появляться в этом направлении.

1/2 - 0925, 20OCT21: At approximately 8:45 a.m., the installation received a phone call from an anonymous source stating there is a bomb at or near Building 10. Security personnel have responded to the scene. — Naval Support Activity Bethesda (@nsabethesda) October 20, 2021

Ранее в Вестминстерском районе Лондона сотрудники правоохранительных органов поставили ограждения возле офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за подозрительного предмета. Позднее стало известно, что подозрительный предмет не представляет угрозы.