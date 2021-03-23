«Воцарилась полная тишина»: главу НАТО спросили о словах Байдена о Путине

https://static.news.ru/photo/f6d7c14c-8c0e-11eb-b888-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/jensstoltenberg

Журналисты попросили генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга прокомментировать высказывание президента США Джо Байдена о том, что его российский коллега Владимир Путин — «убийца». После этого на пресс-конференции 22 марта на несколько секунд «воцарилась полная тишина».

Насколько эта тема (высказывания Байдена. — NEWS.ru) остра, стало ясно на пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в понедельник: когда его спросили, согласен ли он со словами Байдена, в зале на пять секунд воцарилась полная тишина, — рассказал журналист шведского издания Svenska Dagbladet Юнас Гуммессон.

По его словам, после этого глава Североатлантического альянса уклончиво сказал, что российский президент несёт ответственность за действия, совершаемые от имени Российского государства. Среди них он перечислил убийства и покушения на оппозиционеров, военную агрессию против соседних стран, а также нарушения международного права.

Это неприемлемая манера поведения, — отметил Столтенберг.

Автор материала уверен, что это высказывание привело к расколу внутри НАТО, так как другим странам приходится выбирать сторону в этом конфликте. При этом некоторым государствам сложно занять позицию Байдена: Германия ведёт с РФ газовый бизнес, Турция купила российские системы ПВО, а некоторые страны проявили интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Накануне в интервью ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Путина «убийцей». Он также пообещал, что РФ ответит за вмешательство в американские выборы.

Путин в ответ пожелал ему здоровья и также сказал, что «кто так обзывается, тот так и называется». Политик предложил Байдену провести открытые переговоры, но глава Белого дома отказался, писал NEWS.ru.